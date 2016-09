Ook sociale partners kritisch voor modernisering secundair onderwijs

Door: redactie

27/09/16 - 17u08 Bron: Belga

© thinkstock.

De SERV, het adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners, heeft kritiek op belangrijke onderdelen van de plannen die de Vlaamse regering heeft om het secundair onderwijs te hervormen. Zo vindt de SERV dat de vrijblijvendheid voor scholen en schoolbesturen om in de modernisering mee te gaan het "verre van zeker" maakt dat er een daadwerkelijke opwaardering van het technisch- en beroepsonderwijs komt.

Om de kwaliteit van het secundair onderwijs internationaal aan de top te houden en om de ongekwalificeerde uitstroom terug te dringen, wordt het secundair onderwijs gemoderniseerd. In de eerste graad wordt de algemene vorming versterkt en komt er een "verrijkend en oriënterend" keuzegedeelte. In de tweede en derde graad wordt het aanbod aan studierichtingen herleid en gerangschikt volgens studiedomeinen en finaliteit (verder studeren en/of arbeidsmarkt).



De Vlaamse Onderwijsraad kwam eerder deze maand al met een kritisch advies op de plannen. Nu hebben ook de sociale partners bemerkingen. Ze zijn van mening dat er "geen garantie" is dat de ambities voor een brede, oriënterende eerste graad worden waargemaakt. De SERV is van mening dat alle mogelijkheden nog moeten open liggen na de eerste graad en vindt het dan ook "geen goede zaak dat de basisoptie die leerlingen kiezen in het tweede jaar zo bepalend is voor de verdere schoolloopbaan".



De SERV betwijfelt ook of de hervorming ook zal zorgen voor de opwaardering van technisch- en beroepsonderwijs. "Het is niet enkel de perceptie over de hiërarchie die dient aangepakt te worden ; de hiërarchie tussen studierichtingen zelf moet worden weggewerkt. De opwaardering van het technisch en beroepsonderwijs dient reeds te starten in de eerste graad. De vrijblijvendheid voor scholen en schoolbesturen om in de modernisering mee te gaan, maakt dat het verre van zeker is dat de hiërarchie effectief wordt weggewerkt en er een daadwerkelijke opwaardering van het technisch- en beroepsonderwijs komt", luidt het in het advies.



"Dit nieuwe negatieve advies moet voor de Vlaamse regering het signaal zijn om opnieuw rond de tafel te gaan en een hervorming uit te tekenen die de lat echt hoger legt en de kloof echt kleiner maakt", reageert sp.a-onderwijsspecialiste in het Vlaams Parlement Caroline Gennez. "Alleen zo kunnen we tot een hervorming komen waar alle leerlingen beter van worden".