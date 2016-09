Vrouwen hebben meerderheid in rectorencollege VUB

Door: redactie

Rector Caroline Pauwels van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft haar nieuwe team vicerectoren bekendgemaakt; de meerderheid in het rectorencollege is vrouw. De raad van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel heeft unaniem het team benoemd, meldt de universiteit in een persbericht.