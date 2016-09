VUB "begraaft" rapport met kritische doorlichting rechtenopleiding

Door: redactie

8/09/16 - 05u01 Bron: Belga

Rector Paul De Knop van de VUB. © belga.

Een officieel rapport waarin de rechtenopleiding van de VUB een onvoldoende krijgt, is nooit gepubliceerd. De Brusselse universiteit stak er een stokje voor met een ongezien juridisch offensief, schrijft De Standaard vandaag. Om verdere escalatie te voorkomen is afgesproken dat de universiteit een nieuwe beoordeling krijgt.

De rechtenopleidingen van alle Vlaamse universiteiten zijn de afgelopen jaren onder de loep genomen door een onafhankelijke commissie. De resultaten moesten voor de zomer online verschijnen op de website van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad.



Dwangsom

Omdat de VUB niet akkoord was met de negatieve beoordeling, stapte ze naar de rechter. Die legde een dwangsom op van 250.000 euro als het rapport gepubliceerd zou worden, in afwachting van een uitspraak ten gronde. De VLUHR besloot daarop geen enkel rapport online te zetten.



"Wij hebben niets te verbergen. De kwaliteit van onze afgestudeerden is goed. Maar op een één facet van de beoordeling zijn we niet goed genoeg bevonden. Daar zijn we het niet mee eens", zegt rector Paul De Knop.