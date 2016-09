14,5 procent slaagt voor toelatingsexamen (tand)arts in augustus

Door: redactie

6/09/16 - 15u50 Bron: Belga

© belga.

Vijfhonderdzestig mensen, ofwel 14,5 procent van de 3.851 effectieve deelnemers, zijn geslaagd in het tweede toelatingsexamen voor arts en tandarts dat eind augustus werd georganiseerd op de Heizel. Dat meldt de Vlaamse onderwijsadministratie vandaag in een persbericht. In totaal slaagden dit jaar 1.165 personen in één van de twee examens, die voor het eerst sinds 1998 minder deelnemers lokten.

Sinds 1997 moeten aspirant-dokters en -tandartsen slagen voor een toelatingsexamen om toegang te krijgen tot de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde in Vlaanderen. Het examen wordt tweejaarlijks georganiseerd, aan het begin en het einde van de zomervakantie.



Aan het tweede examen op 30 augustus op de Heizel namen 2.601 vrouwen en 1.250 mannen deel. Daarvan mogen er 560 de studie aanvatten, wat neerkomt op een slaagpercentage van 14,5 procent. Onder de geslaagden zijn 536 Belgen en 24 buitenlanders. Er waren in totaal 46 nationaliteiten vertegenwoordigd. Naast de Belgische deelnemers (89,4 pct) vormden de Nederlanders (7,6 pct) de grootste groep.



Van de 3.851 deelnemers behoorden er 1.512 personen (39,9 pct) tot de zogenaamde referentiegroep. Dat zijn deelnemers die 18 jaar zijn geworden of worden in 2016 en in het voorbije schooljaar het secundair onderwijs hebben afgerond. Van die deelnemers werkten er 299 (19,8 pct) het toelatingsexamen met succes af.



In totaal namen dit jaar 6.219 mensen deel aan één van de twee toelatingsexamens. Dat zijn 56 deelnemers minder dan in 2015. Het is de eerste keer sinds 1998 dat het aantal unieke deelnemers daalde. Opvallend is dat de referentiegroep slechts goed was voor 37 procent van het aantal deelnemers. Het slaagpercentage van deze groep bedroeg wel 26,6 procent, beduidend hoger dan het algemene slaagpercentage van 19,0 procent voor 2016 (1.165 op 6.129). De Nederlandse deelnemers en de deelnemers uit het vijfde jaar secundair onderwijs haalden een slaagpercentage van respectievelijk 9,6 en 1,1 procent.