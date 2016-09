KU Leuven bij honderd beste universiteiten ter wereld

Door: redactie

6/09/16 - 01u06 Bron: Belga

De Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven aan het Ladeuzeplein. © reuters.

De Katholieke Universiteit Leuven is nog steeds de enige Belgische universiteit in de top 100 van universiteiten die het Britse Quacquarelli Symonds (QS) jaarlijks publiceert. De instelling staat op de 79ste plaats en stijgt daarmee zelfs drie plaatsen.

In de top 200 staan vier Belgische universiteiten. Naast de KU Leuven zijn dat UGent (131, -7), de Franstalige katholieke universiteit UCL (154, -5) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) (182, +12).



Belgische universiteiten

Voorts staan nog vier andere Belgische universiteiten in de ranglijst: de universiteit van Antwerpen (UAntwerpen) op 209, de Franstalige vrije universiteit ULB op 216, de universiteit van Luik (ULg) op 315 (een daling met 50 plaatsen) en de universiteit van Bergen, die zijn intrede doet tussen de 501ste en 550ste plaats.



Top drie

Op de internationale ranking staan drie Amerikaanse universiteiten aan de top: op nummer 1, al voor het vijfde jaar op rij, het Massachusetts Institute of Technology (MIT), gevolgd door Stanford University in Californië, en Harvard University in Cambridge, Massachussetts.