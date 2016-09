Brandalarm tijdens examen aan UGent

Door: redactie

5/09/16 - 11u56 Bron: VTM NIEUWS

De faculteit Rechten van de UGent werd deze voormiddag ontruimd omwille van "rookontwikkeling in een lichtcabine". Meer dan 300 studenten en professoren moesten het gebouw verlaten en werden geëvacueerd naar de Kouter in Gent. Dat zegt Stephanie Lenoir van de UGent. Op het moment van de gebeurtenis was er een examen aan de gang, weet VTM NIEUWS.