Populariteit wetenschappelijke studierichtingen in ASO stijgt

Door: redactie

2/09/16 - 23u57 Bron: Belga

© thinkstock.

De populariteit van de zogenaamde STEM-richtingen (science, technology, engineering, mathematics) in het ASO stijgt. Dat is vandaag te lezen in de STEM-monitor. Zoals vorig jaar al bleek uit het schoolverlatersrapport van de VDAB blijven de meisjes wel ondervertegenwoordigd.

In de eerste graad van het secundair onderwijs is het aantal STEM-leerlingen toegenomen van 23.685 in 2013-2014 tot 24.567 in het voorbije schooljaar. Dat is 35,50 procent van het totaal. De stijging is grotendeels te danken aan het ASO. In BSO en TSO is de dalende trend van de afgelopen jaren wel omgekeerd.



Ook in de derde graad steeg het aantal STEM'ers licht van 29.812 tot 30.102 en hier gaat het TSO met het grootste deel van de stijging lopen. Met 9.667 leerlingen zit het aantal weer op het niveau van 2011-2012.



Het aandeel leerlingen dat afstudeert met een STEM-diploma is de laatste jaren constant en schommelt rond de 44 procent. In BSO en KSO daalt het aandeel.



Minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters rekenen op de modernisering van het secundair onderwijs om de STEM-richtingen nog aantrekkelijker te maken. Er is volgens hen blijvende aandacht nodig voor de participatie van meisjes en de instroom in TSO en BSO.