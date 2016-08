"Deel schoolfactuur online om besparingsdrift regering te keren"

Door: redactie

1/09/16 - 09u13 Bron: Belga

Caroline Gennez (sp.a) © belga.

onderwijs Oppositiepartij sp.a roept ouders op om al hun schoolfacturen bij te houden en te delen in een enquête op www.uwschoolfactuur.be. Met het initiatief willen de socialisten hun roep om een maximumfactuur in het secundair onderwijs kracht bijzetten. "Betaalbaar onderwijs is cruciaal voor de toekomst van al onze kinderen."

Volgens sp.a bespaart de Vlaamse regering volop op de toekomst van kinderen. "Ze bespaarde per leerling in het basisonderwijs 45 euro per jaar en in het secundair 117 euro" en "schuift de factuur naar altijd weer dezelfde gezinnen", luidt het. "Hoog tijd dat we de gevolgen van dat nefaste beleid exact in kaart brengen."



"Op onze vragen antwoordt Minister Crevits steevast dat ze aan een methodiek werkt om de schoolkosten in kaart te brengen. Pas daarna wil ze eventueel nadenken over manieren om de schoolfactuur te verlagen", hekelen de Vlaamse parlementsleden Caroline Gennez, Steve Vandenberghe en Tine Soens. Daarom komen ze nu zelf met www.uwschoolfactuur.be, waar ouders anoniem hun schoolrekeningen kunnen delen. "Samen met vele ouders hopen we zo de besparingsdrift van deze regering te keren en de kosten voor ouders te verlichten."