Eerste Gentse Freinetmiddenschool opent deuren

De stad Gent opent donderdag haar eerste Freinetmiddenschool (secundair onderwijs) met een uniek pedagogisch concept. Overigens volgen nergens ter wereld zoveel leerlingen (2.400) Freinetonderwijs in één stad, is te horen op het kabinet van schepen van Onderwijs Elke Decruynaere.

Zowat 600 leerkrachten gaven deze namiddag onder de Gentse stadshal het startschot voor een hertekend stedelijk secundair onderwijs. Centraal daarin staat een vernieuwde eerste graad en de opening van de nieuwe Freinetmiddenschool Gent. Vanaf 1 september start het stedelijk secundair onderwijs in Gent met een nieuwe visie op de eerste graad, met nadruk op een betere oriëntering, leerzorg en inclusie. "Weten wat een jongere goed kan en graag doet, is de basis voor een doordachte studiekeuze", zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen). Leerlingen in het Gentse stedelijk onderwijs moeten pas in het derde middelbaar een definitieve studiekeuze maken.

4 uur per week oriëntatie op maat

Nieuw in Gent is dus ook de Freinetmiddenschool met een uniek pedagogisch concept. Leerlingen krijgen, bovenop een verplichte basisvorming van 27 uur, wekelijks vier uur oriëntatie op maat krijgen. Daarin verkennen ze vijf domeinen: 'latijn en cultuur', 'kunst en creatie', 'wetenschappen en techniek', 'welzijn en maatschappij' en 'economie en organisatie'. Concreet volgen de leerlingen twee uur per week les in het domein dat ze kiezen, maar krijgen daarnaast ook wekelijks 2 uur gepersonaliseerde begeleiding om de andere domeinen te verkennen.



"Door dit unieke pedagogische concept ontdekken de leerlingen geleidelijk aan hun talenten en kunnen ze tijdens hun verdere schoolloopbaan gericht kiezen", zegt schepen Elke Decruynaere. "De pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling is een van de bouwstenen van het Freinetonderwijs. Leerkracht en leerling gaan samen op zoek naar de talenten van het kind. In de Freinetmiddenschool zetten we deze visie versterkt door." Met de campagne "Wij helpen je kiezen wat je later worden wil", zet het stedelijk secundair onderwijs haar vernieuwde aanpak in de verf.