Meeste leerkrachten gebruiken (bewust) tussentaal: "Betere interactie met leerlingen"

Door: redactie

31/08/16 - 12u39 Bron: Belga

© thinkstock.

Nieuw schooljaar Leerkrachten hebben uiteenlopende redenen om in de klas (bewust) tussentaal te gebruiken. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Steven Delarue, die 82 Vlaamse leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs observeerde en interviewde, meldt de UGent.

"De gemiddelde Vlaamse leraar gebruikt vaak tussentaal in de klas, tegen de verwachtingen van de maatschappij en de overheid in", zegt taalwetenschapper Delarue. "Leerkrachten zijn er zich wel degelijk van bewust dat er Algemeen Nederlands van hen verwacht wordt, maar halen verschillende redenen aan om in bepaalde situaties toch tussentaal of dialect te hanteren." Lees ook Boeve: "Leerkrachten met masterdiploma moeten kunnen kiezen voor basisonderwijs"

Vandeurzen: "Bij hervormingen hoort ook de keuze voor een warm Vlaanderen"

'Leraren passen hun taalgebruik bewust aan om meer interactie te creëren met hun leerlingen' Steven Delarue Zo denken leraren dat hun leerlingen hen zullen uitlachen als ze standaardtaal spreken of er opmerkingen over maken. Anderzijds passen leraren hun taalgebruik bewust aan om meer interactie te creëren met hun leerlingen. Ook leeft bij leerkrachten de perceptie dat standaardtaal arrogant of verwaaand overkomt. Sommigen verbreden ook hun definitie van Algemeen Nedrelands, om ervoor te zorgen dat hun taalgebruik eigenlijk ook als standaardtaal kan worden beschouwd. Leerkrachten vinden ook dat als tussentaal steeds meer buiten de school wordt gesproken, dat ook binnen het onderwijs moet kunnen.



Voorts geven leraren aan dat ze soms te moet of te gestresst zijn om echt op hun taalgebruik te letten. Ook vinden ze dat goed lesgeven primeert op de goede standaardtaal spreken.