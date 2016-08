Boeve: "Leerkrachten met masterdiploma moeten kunnen kiezen voor basisonderwijs"

Door: redactie

Onderwijs Het katholiek onderwijs vindt dat leerkrachten met een masterdiploma een keuze moeten krijgen: basisonderwijs of secundair onderwijs. Dat vertelt topman Lieven Boeve aan deredactie.be. Universiteitsstudenten moeten nu nog passeren langs de hogeschool vooraleer ze les mogen geven in een basisschool. Onderwijsvakbond COV wil het idee laten onderzoeken, maar benadrukt dat het om "een geïntegreerde opdracht" moet gaan.

De meerderheid van de lesgevers met een masterdiploma komt nu terecht in het secundair onderwijs. Nochtans willen heel wat van die lesgevers liever voor een klas in de lagere school staan. "Die studenten raken daar echter niet, want na hun universitaire studies en lerarenopleiding moeten ze via de hogeschool nog twee jaar doen om in de basisschool terecht te kunnen komen", vertelt Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, aan deredactie.be. Boeve wil daar verandering in brengen en de universiteitsstudenten meteen de keuze aanbieden tussen basisonderwijs en secundair onderwijs.

Een goed team is geen duiventil, maar een hecht groepsverband Marianne Coopman, COV

"We zijn bereid om te laten onderzoeken of een educatieve master van de universiteit aan de slag kan in het basisonderwijs, maar het moet gaan om een geïntegreerde opdracht en niet om een vakmaster", zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van onderwijsvakbond COV. De vakbond wil wel dat bij zo'n onderzoek àlles aan bod komt, ook de verloning en de invloed van zo'n master op de organisatie van de basisschool.



Coopman wijst erop dat er een belangrijk verschil is in structuur en karakter tussen basis- en secundair onderwijs: in het basisonderwijs geeft de onderwijzer alle vakken en volgt hij de evolutie van zijn leerlingen op alle domeinen. In het middelbaar zijn er specifieke vakleerkrachten die tijdens klassenraden en vakoverleg de vooruitgang van de leerlingen onderling bespreken.



Een vakleerkracht die enkel in de basisschool komt om onderwijs te geven in "zijn" leergebied, past niet in de geïntegreerde aanpak die kenmerkend is voor het basisonderwijs, vindt COV. "Bovendien staat het haaks op de visie van het basisschoolteam als een lerend team dat verantwoordelijkheden deelt (en niet: verdeelt). Een goed team is geen duiventil, maar een hecht groepsverband. Een geïntegreerde inzetbaarheid van onderwijzers biedt basisscholen de meeste ruimte om een lerend team te vormen, een eigen pedagogisch beleid te voeren en toekomstgericht beleidslijnen uit te stippelen."