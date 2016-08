"Pleiten voor 38-urenweek in onderwijs is hypocriet"

Door: redactie

Het voorstel van de netten om een 38-urenweek in te voeren in het hele leerplichtonderwijs, is volgens het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, niet mogelijk zonder een uitbreiding van het huidige personeelsbestand en dus niet zonder bijkomende investeringen. Dat meldt de christelijke vakbond van het lager onderwijs vandaag in een persbericht. ""De oplossing om ruimte te creëren voor de startende leraar ligt niet in een blind invoeren van de 38-urenweek", aldus Marianne Coopman van COV.

"Een aantrekkelijke loopbaan voor leerkrachten, daar droomt het COV als grootste vertegenwoordiger van het personeel in het basisonderwijs, al lang van" zo heet het. "Maar hierin moet geïnvesteerd worden. Het COV weet wel zeker dat dit in het basisonderwijs niet zal lukken met de invoering van een 38-urenweek, zoals de netten voorstellen."



Onderzoek toont volgens COV aan dat leerkrachten vandaag al meer dan 41 uur per week werken. De grote verwachtingen die in het onderwijs gesteld worden, doen vermoeden dat dat aantal werkuren in de toekomst niet zal verminderen. Het COV vraagt zich daarom af "hoe de netten die 38-uren week concreet zien? Hoe willen ze alle taken die vandaag binnen en buiten een school verzet worden in een keurslijf van 38 werkuren wringen? "



"Het voorstel van de netten lijkt ons niet haalbaar zonder een uitbreiding van het huidige personeelsbestand of een onmenselijke verzwaring van de opdracht", zegt Marianne Coopman. "En dus zijn er bijkomende investeringen nodig".



Het COV berekende dat dit voor het basisonderwijs minimaal 350 miljoen kan kosten. "Want een 38-urenweek invoeren, goed wetende dat het onmogelijk is om met het huidige personeelsbestand alle opdrachten en taken van dat personeel binnen die 38 uur af te lijnen, lijkt ons helaas wat hypocriet", stelt het COV.