Studentes met hoofddoek mogen herexamen niet afleggen in Ukkelse school

Twee moslimstudentes hebben vandaag in Ukkel te horen gekregen dat ze hun herexamen niet mochten afleggen omdat ze een hoofddoek droegen. De directie van de Franstalige instelling voor volwassenenonderwijs - het Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) van Ukkel - bond uiteindelijk in, maar waarschuwde dat een nieuw intern reglement het dragen van uiterlijke geloofstekenen komend academiejaar verbiedt.

De RTBF bracht het verhaal dat intussen bevestigd is door het kabinet van bevoegd minister Isabelle Simonis (PS). Zij vroeg meer informatie over het incident en drong er bij de school op aan dat de betrokken studenten hun herexamens moeten kunnen afleggen onder de regels die golden bij hun inschrijving.



Nieuw reglement

Komend academiejaar zal in elk geval voor alle studenten het nieuwe reglement gelden. De instellingen voor volwassenenonderwijs van de Franse Gemeenschap zijn weliswaar autonoom in het toelaten of verbieden van religieuze tekenen, maar moeten die beslissing wel duidelijk motiveren, aldus Simonis. Ze vraagt de school ook om duidelijk te communiceren over de nieuwe regels en overgangsmaatregelen te voorzien.



Tot slot herinnert de minister eraan dat het volwassenenonderwijs een emancipatorische rol heeft. Ze vertrouwt erop dat de pedagogische teams dat doel objectief en in een sereen klimaat kunnen waarmaken.