"Kinderen asielzoekers enkele weken niet naar school laten gaan, kan niet"

30/08/16

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) stelt vast dat de aandachtspunten die kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen naar voren schuift over de sluiting van opvangcentra, aansluiten bij de oproep die ze zelf eerder dit jaar lanceerde voor een zorgzame transitie. Ze wijst erop dat elk kind recht heeft op onderwijs. "Kinderen enkele weken of maanden niet naar school laten gaan, kan niet."

In een nota haalt Vanobbergen aan dat de sluiting van dertig opvangcentra voor asielzoekers niet rimpelloos verloopt. Zo blijkt het aan Nederlandstalige kant moeilijk om een nieuwe opvangplek te vinden. Voor jongeren betekent een ander opvangcentrum ook meestal een andere school. En ook dat loopt, ondanks de inspanningen van Fedasil, niet altijd vlekkeloos.



Minister Crevits merkt op dat opvangcentra geen definitieve halte mogen zijn en dat lokale opvanginitiatieven betere garantie bieden op een duurzame integratie in de buurt en in de samenleving. Ze herinnert aan de oproep voor een zorgzame transitie die ze eerder dit jaar lanceerde: "een schoolwijziging bij voorkeur bij de start van een nieuw schooljaar, met voldoende aandacht voor overdracht van informatie en duidelijke communicatie met de afscheidnemende en ontvangende scholen en ouders of voogden."



Los van de opvangsituatie heeft elk kind recht op onderwijs en is het verplicht naar school te gaan, benadrukt de minister. Kinderen enkele weken of maanden niet naar school laten gaan, kan dus niet. De CD&V-minister volgt het dossier samen met haar administratie "nauwgezet" op en pleegt regelmatig overleg met de betrokken partijen. Vanaf het nieuwe schooljaar staan overigens 141 extra vervolgschoolcoaches mee in voor de begeleiding van anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs.