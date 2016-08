7.000 leerkrachten nog op zoek naar een baan

Door: redactie

30/08/16 - 17u27 Bron: Belga

© thinkstock.

Terwijl voor zo'n 150.000 leerkrachten morgen de laatste vakantiedag aanbreekt en de schoolpoorten overmorgen weer opengaan, zijn er ook zo'n 7.000 leerkrachten die nog altijd op zoek zijn naar een baan. Dat blijkt uit gegevens van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

Het gaat om 1.354 leerkrachten in het kleuteronderwijs en 1.386 in het basisonderwijs. Voor het middelbaar gaat het om 4.246 leerkrachten (4.184 in het gewoon middelbaar en 62 in het buitengewoon middelbaar onderwijs). De cijfers van werkzoekende leerkrachten zijn die van de laatste volledige maand, de maand juli. In totaal gaat het om 6.986 mensen met een onderwijsdiploma.