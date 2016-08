Godsdienstles wordt opnieuw religieuzer

Door: redactie

Er zijn plannen om het vak godsdienst in het katholiek onderwijs te hervormen. De Vlaamse bisschoppen willen dat de leerlingen in het secundair de fundamenten van het christendom weer beter leren kennen. Dat blijkt uit een brief van de Antwerpse bisschop Johan Bonny die De Morgen kon inkijken.