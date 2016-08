Steeds vaker 2 leraars voor 1 klas

LIEVE VAN BASTELAERE

30/08/16 - 05u00

© RV.

Steeds meer leerkrachten staan met twee voor de klas. Daarvoor zullen vanaf dit schooljaar ook 420 juffen en meesters ingeschakeld worden die uit het buitengewoon onderwijs komen. Co-teaching wordt dan ook dé nieuwe trend voor dit schooljaar. Dat schrijft onderwijstijdschrift 'Klasse'.

Die evolutie is voor een groot stuk te danken aan het zogenaamde M-decreet. De bedoeling daarvan is om zo veel mogelijk kinderen die nu in het buitengewoon onderwijs les volgen, toch in het gewoon onderwijs op te vangen. Minder kinderen in het buitengewoon onderwijs betekent natuurlijk ook dat daar minder personeel nodig is. En die 'overbodige' krachten worden nu ingezet in het gewoon onderwijs.



Voor dit schooljaar gaat het om 420 mensen: 370 voor het basisonderwijs en 50 voor het middelbaar. Het gaat vooral om leerkrachten, maar ook om logopedisten, kinesisten en orthopedagogen. Veel van de leerkrachten die uit het buitengewoon onderwijs komen, zullen een klas gaan delen met een juf of meester in het gewoon onderwijs.



Jonge leerkrachten

Maar zij zijn niet de enige co-teachers. Steeds meer - vaak jonge - leerkrachten kiezen ervoor. Er wordt immers steeds meer van hen geëist en ze willen niet meer alléén de verantwoordelijkheid dragen voor een klas. Bovendien kunnen ze zo hun expertise delen.



Leerkrachten die nu al experimenteren met co-teaching, zijn daar meestal bijzonder tevreden over. Ze hebben meer tijd om elk kind de nodige aandacht te geven, waardoor er minder leerlingen achterop raken en in een zorgklas belanden.



Is co-teaching ook beter voor de leerlingen of schept het juist onduidelijkheid? Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.