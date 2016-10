Super Mario centraal in herfstoffensief Nintendo

video Nintendo lanceert dit najaar nog heel wat games rond mascotte Super Mario. De Italiaanse loodgieter duikt vandaag op in twee nieuwe games, namelijk Paper Mario: Color Splash voor de Wii U en multiplayergame Mario Party: Star Rush voor de draagbare 3DS-systemen. En dat is niet alles.

Draagbare consoles

© Nintendo. © Nintendo. © Nintendo.

Voor de draagbare 3DS-systemen verschijnt partygame Mario Party: Star Rush, met als nieuwigheid dat spelers allemaal tegelijk aan de beurt zijn. "Het spel laat zich hierdoor sneller en strategischer spelen", meldt Nintendo. Het gamesbedrijf laat ook weten dat tot vier spelers samen kunnen spelen wanneer slechts één van hen de game bezit. De anderen kunnen gratis Mario Party: Star Rush - Party Guest downloaden. "Spelers die niet in het bezit zijn van de Party Guest-software, kunnen via Download Play alsnog een beperkte selectie modes spelen."



In december kunnen spelers in Super Mario Maker for Nintendo 3DS ook nieuwe levels maken en spelen. "Hoewel het niet mogelijk is om levels online te delen, kunnen spelers wel verbinding maken met internet om bepaalde levels uit de Wii U-versie te downloaden en spelen", meldt Nintendo. "Super Mario Maker for Nintendo 3DS bevat ook 100 door Nintendo ontworpen levels met nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld om alle munten te pakken of alle vijanden te verslaan."