Wat, alwéér een nieuwe PlayStation?

Nauwelijks drieëneenhalf jaar geleden kondigde Sony in New York zijn PlayStation 4 aan. Een nieuwe gameconsole gaat, zo luidt al een kwarteeuw de logica van de industrie, een zevental jaar mee voordat de volgende versie op de markt komt. Wat zaten we dus al opnieuw in de Amerikaanse grootstad te doen, op een lanceringsevent voor een nieuwe PlayStation?

Is de PlayStation 4 Pro een nieuwe console, of niet? Dat is een vraag waarop ook Sony PlayStation zelf geen sluitend antwoord wist te geven tijdens zijn 'PlayStation Meeting', een media-evenement in New York waar het bedrijf de al dan niet 'nieuwe' console voorstelde.



Andrew House, directeur van Sony's PlayStation-afdeling, hamerde erop dat de nieuwe, krachtigere console, die 400 euro zal kosten wanneer hij op 10 november in de winkel landt, "naast de standaard PS4" zal staan, en "nog steeds deel uitmaakt van deze hardwaregeneratie". Maar iets later beklom Mark Cerny het podium, de 'architect' van de PlayStation 4 en diens update, om uitgerekend de grote verschillen tussen het "standaardmodel" en de "nieuwe console" in de verf te zetten. Lees ook Moet onze Playstation 4 bij het grofvuil? Sony brengt wellicht 2 nieuwe consoles uit

Scherper en kleurrijker Als de Samsung Galaxy S7 of de vandaag eveneens aangekondigde iPhone 7 nieuwe versies van een bestaande smartphonelijn zijn, dan is er veel voor te zeggen om de PlayStation 4 Pro dan ook maar te betitelen als een nieuwe console. Het objectieve verschil met de bestaande PlayStation 4 is namelijk dat hij krachtigere interne hardware en een paar 'tweaks' aan de software bevat, en de games die spelers erop draaien mooier voor de dag komen op het scherm. Net als games die op een krachtige pc worden gespeeld. Of apps op een forsere smartphone.

Het is een toestel voor de 'heel veeleisende gamer, die altijd vindt dat er ruimte voor verbetering is' Andrew House (Playstation) De volledige interne hardware van het toestel werd bijgevezen, met een snellere processor en videohardware die, zo opperde Cerny, twee keer zo krachtig is als die van de bestaande PlayStation 4. En dan is er natuurlijk de introductie van gamen in de 4K-beeldresolutie, die vier keer meer beeldpunten op het scherm kan toveren als de huidige hogedefinitiestandaard.



Cerny kwam ook uitleggen dat games die de PlayStation 4 Pro kan afspelen veel rijker van kleur zullen zijn dankzij de 'high dynamic range'-technologie die het toestel ondertsteunt. Het nieuwe apparaat zal eveneens games in Sony's aanstormende PlayStation VR-helm visueel scherper maken.



Het is een toestel voor de "heel veeleisende gamer, die altijd vindt dat er ruimte voor verbetering is, en die nog tijdens deze generatie wil", opperde House. "Daarom verkorten we onze innovatiecycli."

Model doorprikt Zo betekent de lancering van de PlayStation 4 Pro, én die van de twee nieuwe Xbox One-versies die concurrent Microsoft in juni aankondigde, een keerpunt in de geschiedenis van het medium en de miljardenindustrie die zich errond vormde. Tot vandaag waren gameconsoles, bij iedere nieuwe 'generatie' die uitkwam, steeds in essentie een nieuw platform.

De 'nieuwe' PlayStation © Sony. Dat begon in 1992 met Nintendo's Super NES, een veel krachtigere machine dan zijn op dat moment bijna tien jaar oude voorganger, die ineens ook geen games meer slikte van het oude toestel. Ouders van de toen nog twaalf- tot achttienjarige doelgroep stonden op hun achterste poten, zo luidden krantenknipsels uit die tijd, maar de consument legde zich al gauw neer bij de 'cycli' van hardware-innovatie die consolefabrikanten Nintendo en (het ondertussen geen consoles meer makende) Sega, en later ook Sony PlayStation en Microsoft Xbox erop gingen nahouden.



Maar de consolefabrikanten hielden het wel voorzichtig: een nieuw toestel heeft altijd al (tenminste als je inflatie meerekent) een reële winkelprijs tussen 200 en 500 euro gehad, dus zorgden ze ervoor dat consumenten pas om de zeven jaar opnieuw op kosten werden gejaagd. Een propositie waarin zowel de consument als de fabrikant de afgelopen kwarteeuw berust.



Iedere nieuwe console was ook een heel nieuw platform, met andere dragers (in de jaren 90 ging het bijvoorbeeld van plastic 'cartridges' met een printplaat naar schijfjes) en andere interne software. Maar dat laatste veranderde al een beetje bij de PlayStation 4 en Xbox One, die heel wat elementen van voorgangers PlayStation 3 en Xbox 360 meenamen: online netwerken PlayStation Network en Xbox Live bijvoorbeeld. Die lijn wordt nu zo ver doorgetrokken dat de fabrikanten zich ook comfortabel voelen met het sneller lanceren van nieuwe versies van hun hardware.