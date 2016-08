Moet onze Playstation 4 bij het grofvuil? Sony brengt wellicht 2 nieuwe consoles uit

© Sony.

Volgende maand maakt Sony wellicht bekend twee nieuwe consoles te lanceren: de Playstation 4 Neo en de Playstation 4 Slim. Wat betekent dat voor onze 'gewone' PS4? Is die binnenkort hopeloos verouderd of kunnen we er wel nog een paar jaartjes meer verder? Wij zetten de feiten, geruchten en alles ertussenin even op een rijtje.

PS4 Neo Kan deze 'oude doos' nog enkele jaren mee? © Sony. Wanneer we denken aan een upgrade van een Playstation-console, denken we automatische aan de 'slim-versies'. Sony stak de vorige Playstations telkens in een nieuw, dunner jasje, maar voerde overigens geen baanbrekende veranderingen door. Ook de Neo krijgt strakkere hardware, maar zal wellicht ook 4K ondersteunen, een primeur die hopelijk in adembenemend graphics zal resulteren.



De Playstation 4 Neo is dus geen upgrade zoals we gewoon zijn van Sony. Het is meer een soort 'premium-console' voor gamers die net dat tikkeltje meer willen, of voor wie gewoon heel nieuwsgierig is naar die 4K. Lees ook 'Doom' is eindelijk thuis in virtual reality

Naar deze zeven najaarsgames kijken wij al uit

Maar liefst 18 triljoen unieke werelden te ontdekken in nieuwe game 'No Man's Sky'

Waarom? Playstation brengt op 16 oktober een VR-headset uit. © Sony. Waarom gooit Sony het nu over een andere boeg terwijl het alle vorige consoles gewoon wat dunner maakte? Wel, vandaag gaat technologie veel sneller vooruit en het is toch alweer 2,5 jaar geleden sinds de PS4 uitkwam.



Vermoedelijk staat Sony te trappelen om een betere console op haar gamers los te laten, met een krachtigere en snellere processor. Daarnaast heeft de PS4 een beetje meer power nodig om de VR-headset te ondersteunen. Die virtual reality-bril komt op 16 oktober op de markt.

Moeten we onze gewone PS4 weggooien? Wie vreest dat Sony exclusieve games zal uitbrengen voor de PS4 Neo, kunnen we nu al gerustellen. Dat zal zeker niet gebeuren. Alle games zullen ook voor de gewone PS4 beschikbaar zijn, alleen zijn de graphics op zijn jongere broertje wat beter.



Sony is tot dusver heel karig met informatie over de vernieuwde console. Vermoedelijk vertellen ze ons op 7 september meer op de 'PlayStation Meeting' in New York. Waarschijnlijk maakt het bedrijf dan de lanceerdatum bekend, die ergens begin 2017 zal liggen.