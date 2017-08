Coldplay draagt nieuw nummer op aan slachtoffers van orkaan Harvey

Bewerkt door: aja

29/08/17

© epa.

video Coldplay heeft vorige week vanwege orkaan Harvey een optreden in Houston moeten afzeggen, maar de band is de fans in de Texaanse stad niet vergeten. Tijdens een concert in Miami maandagavond speelden Chris Martin en zijn collega's een nieuw nummer, dat speciaal voor de slachtoffers in Houston was geschreven.