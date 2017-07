Fan in rolstoel crowdsurft tijdens concert Coldplay en zit dan plots samen met Chris Martin wat te jammen

Door: ADN

10/07/17 - 20u38

© screenshot.

video De avond van rolstoelgebruiker Rob (29) kon al niet meer stuk toen hij door een massa muziekliefhebbers op handen werd gedragen tijdens het concert van Coldplay in Croke Park, Dublin. Maar toen frontman Chris Martin hem dan ook nog eens op het podium haalde en hem mee liet performen, kon hij zijn geluk niet op.

Het waren zijn makkers die Rob in de lucht hadden gehesen, zodat hij een beter zicht zou hebben. Al snel gooiden ook de concertgangers in de buurt hun sterke armen in de strijd. Chris Martin riep hem prompt mee op het podium, waar Rob zijn mondharmonica bovenhaalde en met alle aandacht ging lopen tijdens een catchy geïmproviseerd nummer over Dublin.