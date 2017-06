Geen extra maatregelen voor concert Coldplay

Door: redactie

21/06/17 - 06u25

© AP.

Voor het concert van supergroep Coldplay vanavond in het Koning Boudewijnstadion worden voorlopig geen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Dat konden we gisteravond vernemen bij de veiligheidsdiensten. "Zolang er geen aanwijzingen zijn dat deze dader plannen had om een aanslag tijdens het concert te plegen, handhaven we de voorziene maatregelen."



Die zijn hoe dan ook al streng. Vandaag wordt in elk geval opnieuw bekeken of ze volstaan.