Wel betaald, maar geen tickets voor Coldplay: "Een echte schande"

Heel wat Coldplayfans werden vrijdag teleurgesteld bij de de ticketverkoop voor het concert in het Boudewijnstadion. Zoals verwacht stonden velen lang in een virtuele wachtrij, maar eens ze die horde voorbij waren, kregen ze ook nog eens af te rekenen met betaalproblemen. Een hele groep mensen heeft wel degelijk betaald, maar toch geen tickets in handen. "Een echte schande", klinkt het woest.

Kwade reacties troef op de Facebookpagina van Ticketmaster België. Het bedrijf kreeg vrijdag af te rekenen met betaalproblemen tijdens de ticketverkoop voor het populaire Coldplayconcert in juni 2017. Heel wat mensen geraakten wel tot op de betaalpagina, maar zagen hun bestelling dan toch geannuleerd worden omdat er iets misliep bij het goedkeuren van de betaling. Teleurstelling dus, die nog groter werd toen bleek dat het geld in sommige gevallen wel degelijk van de rekening werd gehaald. Geen tickets, maar wel betaald.



"Jammer genoeg hebben zich problemen voorgedaan bij het controleren van Belgische betaalkaarten. Wij verontschuldigen ons dan ook voor het ongemak dat hier uit voortvloeide", zette Ticketmaster vrijdag op Facebook, maar aan de reacties te zien is het voor velen een magere troost. Bij sommige mensen gaat het immers om grote bedragen, omdat ze verschillende keren probeerden om de betaling te vervolledigen. "Na meer dan 2u eindelijk twee tickets, maar er is wel door alle problemen meer dan 1.200 euro verdwenen", klinkt het onder meer. "Een echte schande", is de algemene teneur.



Vandaag terugbetaald

Ticketmaster zelf betreurt de problemen, maar laat weten dat het probleem niet bij hen lag. "Alle betaalkaarten, ongeacht welke bank, worden goedgekeurd via een centraal systeem", verklaart Dieter Kraewinkels, directeur van Ticketmaster België. "Dat systeem werkte vrijdag sterk vertraagd, waardoor klanten bij ons te zien kregen dat er een probleem was met de betaling. In sommige gevallen is die achteraf echter toch nog goedgekeurd." Er wordt nu met de financiële dienstverlener nagekeken hoe zulke problemen in de toekomst vermeden kunnen worden.



Hoeveel mensen precies getroffen zijn door het probleem, kan Kraewinkels niet zeggen. "We proberen iedereen te contacteren, maar het is niet gemakkelijk om alle getroffen klanten te identificeren." Hij benadrukt wel dat iedereen vandaag nog zijn geld terugkrijgt. "We zijn intussen al begonnen met het terugstorten van die betalingen, en vandaag of morgen zal iedereen zijn geld opnieuw op zijn rekening zien, afhankelijk van zijn bank en het gebruikte betaalmiddel." Wie hoopte dat hij toch nog tickets zou krijgen, komt echter bedrogen uit. "Het evenement is helemaal uitverkocht."