Extra concert Coldplay op donderdag 22 juni

Door: redactie

7/10/16 - 10u59 Bron: Eigen berichtgeving

De Britse groep Coldplay zal nog een extra concert spelen in ons land. Dat heeft organisator Live Nation zonet meegedeeld. Het optreden staat gepland op donderdag 22 juni in het Koning Boudewijnstadion. De ticketverkoop is al gestart.