Zoon van bin Laden wil IS en al-Qaida met elkaar verenigen om het Westen als nooit tevoren te terroriseren

11/09/17 - 19u06 Bron: Die Welt am Sonntag

Hamza Bin Laden. Van wanneer dit beeld dateert, weet niemand © ap.

Volgens Gilles de Kerchove, EU-coördinator voor terrorismebestrijding, is er een zorgwekkende ontwikkeling gaande. Oude conflicten tussen IS en al-Qaida zijn uit de weg geruimd waardoor de terreurorganisaties nader tot elkaar komen. De voorvechter van deze explosieve samenwerking is Hamza bin Laden die maar wat graag in de voetsporen van zijn vader wil treden.

Tijdens een gesprek met de Duitse krant Die Welt am Sonntag naar aanleiding van de zestiende verjaardag van de aanslagen in New York heeft de EU-coördinator voor terrorismebestrijding gewaarschuwd voor een mogelijke toekomstige alliantie van IS en al-Qaida. De terroristen zouden willen samenwerken om hun slagkracht te vergroten.



De reden waarom het eerder tot een afscheuring kwam, speelt nu veel minder een rol. "Er bestond namelijk een persoonlijke vijandschap tussen IS-leider al-Baghdadi, die nu mogelijk dood is, en al-Qaida-aanvoerder al-Zawahiri. Die man is ondertussen oud en zijn rol is niet meer zo aanzienlijk", meent Gilles de Kerchove. Osama bin Laden werd in 2011 in zijn schuilplaats in Pakistan doodgeschoten. © ap.