Amerikaanse ambtenaren kunnen niet vervolgd worden voor slechte behandeling gevangenen na 9/11

TT

19/06/17 - 21u41 Bron: Belga

Demonstranten bij het Amerikaans Hooggerechtshof pleiten voor sluiting van de Guant√°namo-gevangenis op Cuba. © afp.

Verenigde Staten Topfunctionarissen van de Bush-regering, onder wie de minister van Justitie en de FBI-chef, kunnen niet worden vervolgd voor hun rol bij de slechte behandeling van verdachten, vooral moslims, die na de aanslagen in New York in 2001 werden opgepakt. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof geoordeeld.