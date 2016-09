Weduwe 9/11 klaagt Saoedi-Arabië aan

Door: redactie

30/09/16 - 23u38 Bron: ANP

Een weduwe van een slachtoffer van de aanslagen op 11 september 2001 heeft vandaag in Washington een gerechtelijke procedure aangespannen tegen het koninkrijk Saoedi-Arabië.

De vrouw, Stephanie Ross DeSimone, stelt dat het land steun heeft verleend aan de groep terroristen van al-Qaeda en aan hun leider, Osama bin Laden. Zij eist een schadevergoeding voor de dood van haar man, marineofficier Patrick Dunn.



De vrouw heeft de zaak mede namens haar dochter aangespannen, van wie ze in verwachting was toen haar man om het leven kwam. Het Amerikaanse congres nam woensdag de 11 septemberwet aan, die het mogelijk maakt dat slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen op het WTC in New York en het Pentagon in Washington de oliestaat aanklagen.



Grote zorgen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië liet eerder weten zich "grote zorgen" te maken over de wet.