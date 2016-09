Senaat negeert veto Obama en keurt vervolgingen Saoedi-Arabië wegens 9/11 goed

Door: redactie

28/09/16

97 senatoren stemden voor het tenietdoen van Obama's veto, slechts 1 senator stemde tegen. © ap.

Verenigde Staten De Amerikaanse Senaat heeft met overweldigende meerderheid het veto van president Barack Obama tegen de recente 9/11-wet naast zich gelegd.

Die wet stipuleert dat slachtoffers van de aanslagen van 9/11 Saoedi-Arabië gerechtelijk mogen vervolgen wegens de betrokkenheid van Riyad bij die aanslagenreeks. Voor Obama is het ongedaan maken van een presidentieel veto een primeur. De door de Republikeinse oppositie beheerste Senaat stemde bijna unaniem voor het behoud van die wet. Ook het Huis van Afgevaardigden moet zich nog over het veto van Obama uitspreken. Ook daar wordt een grote meerderheid voor verzet tegen Obama verwacht.



Obama gebruikte zijn veto tegen die wet niet zozeer om de traditioneel uitstekende banden tussen de VS en het fundamentalistische koninkrijk te behouden, maar wel omdat die wet de deur kan openzetten voor gerechtszaken tegen de VS.