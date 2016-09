Het eerbetoon van deze brandweerman aan slachtoffers 9/11, laat niemand onberoerd

Door:

13/09/16 - 18u15 Bron: Facebook Door: Karen Van Eyken 13/09/16 - 18u15 Bron: Facebook

© Facebook.

Vijftien jaar na 9/11 blijft de tragiek van die dag nog steeds voelbaar. Iedereen die er van ver of dichtbij bij betrokken was, eert de meer dan 3.000 slachtoffers op zijn of haar manier. Het eerbetoon van een brandweerman in Tennessee is echter zo bijzonder dat het niemand onberoerd laat.

© Facebook. Lezlie Bauler was aan de slag in het fitnesscentrum van Maryville toen een man haar vroeg of hij het sporttoestel mocht gebruiken met zijn werkplunje aan.



Hij wilde op de step alle trappen van de 110-verdiepingen tellende Twin Towers afwerken om de brandweermannen te eren die omkwamen tijdens 9/11.



Bauler nam een foto tijdens het hard labeur van de moedige man en plaatste het beeld op Facebook. Ze schreef: "Ik word niet snel emotioneel maar liet nu wel enkele traantjes. Bedankt voor alles."



Het beeld raakte duidelijk niet alleen bij Bauler een gevoelige snaar want op Facebook volgde er een niet aflatende stroom aan ontroerde reacties. De foto werd meer dan 150.000 keer gedeeld op twee dagen tijd. Lees ook Hele wereld ontroerd nadat leerlingen alles laten vallen voor meest betekenisvolle les van hun leven

Hun vaders stierven op 9/11, vandaag zijn ze sterker dan ooit: "De terroristen hebben verloren"

9/11: vandaag 15 jaar geleden stond de wereld in brand