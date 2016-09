Moeder van 9/11-terrorist: "Mijn zoon is nog in leven"

© Photo News.

De moeder van Mohammed Atta gelooft dat haar zoon nog leeft. Volgens haar is hij het slachtoffer van een Amerikaanse samenzwering. Atta wordt beschouwd als de aanvoerder van de terroristische cel die de aanslag op de WTC-torens in New York uitvoerde.

De vrouw is er ten stelligste van overtuigd dat haar zoon in Guantanamo gevangenzit. Dat verklaarde Bosaina Mohammed Mustafa Scheraki telefonisch vanuit het Egyptische Caïro aan de Spaanse krant El Mundo. Ze is ervan overtuigd dat hij het slachtoffer van een samenzwering is die de VS hebben opgezet om de islam in diskrediet te brengen.



"Zij zijn het die deze aanslag hebben gepland. Zij hebben mensen met Arabische paspoorten uitgekozen om hen de schuld te geven", beweerde de moeder van Atta.



Het is het eerste interview dat de vrouw heeft toegestaan sinds de verwoestende aanslagen van 9/11 waarbij meer dan 3.000 mensen het leven lieten. Er wordt verondersteld dat Atta het eerste gekaapte vliegtuig bestuurde, dat in New York in de noordelijke toren van het World Trade Center vloog.



Maar zijn moeder denkt daar dus helemaal anders over. Zij hoopt haar zoon nog eens te zien voor ze sterft. "Ik ben 74 jaar oud en leef in de overtuiging dat hij het heeft overleefd", zei ze. "Ik weet dat hij niets verkeerds heeft gedaan en dat hij niet in staat zou zijn tot het uitvoeren van de dingen waarvan hij wordt beticht."