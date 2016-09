15 jaar na 9/11: "Ik liet de terroristen aan boord, ook al waren ze te laat"

Door:

12/09/16

Het was bedoeld als een vriendelijk gebaar, toen Vaughn Allex op 11 september 2001 twee mannen incheckte, ook al waren ze in principe te laat voor de vlucht. Een paar uur later boorde het vliegtuig zich in het Pentagon, waarbij 184 mensen het leven lieten.

Vaughn vertelt nu - 15 jaar later - hoe hij sinds die dag worstelt met schuldgevoelens. "Er gaat geen dag voorbij dat ik er niet aan denk", klinkt het. De man stond aan de incheckbalie in Dulles Airport (Virginia) toen de broers Nawaf en Salem Alhazmi in alle haast kwamen aangelopen. In principe waren ze te laat voor de vlucht, maar Vaugh, was vriendelijk en liet ze toch aan boord.



Toen later die dag de vliegtuigen zich door hun verschillende doelen boorden, volgde de man net zoals het hele land in afgrijzen de gebeurtenissen. Pas de dag erna, op 12 september, besefte hij wat hij had gedaan. "De FBI toonde mij de lijst met namen, waaronder die van de broers die ik laat had ingecheckt. Ik keek naar de agenten en ik zei 'Ik heb het gedaan, nietwaar? Ik heb ze op het vliegtuig gelaten'. Volgens Vaughn nam niemand bij de instelling hem iets kwalijk - Naast de twee broers waren er nog drie andere kapers aan boord die wél op tijd waren - maar toch voelt de man zich nog altijd schuldig.