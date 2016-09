Hun vaders stierven op 9/11, vandaag zijn ze sterker dan ooit: "De terroristen hebben verloren"

Door:

11/09/16 - 15u09 Bron: CNN Door: Arno Van Hauwermeiren 11/09/16 - 15u09 Bron: CNN

15 years after losing a parent in the 9/11 attacks, these kids have a message for terrorists https://t.co/nDxmw8V5zd pic.twitter.com/oOB2rWVfx8 — CNN (@CNN) September 9, 2016

Op 11 september 2001, exact vijftien jaar geleden, werden de Verenigde Staten getroffen door de zwaarste terreuraanval ooit in de geschiedenis van het land. 2.977 mensen lieten het leven die dag en 3.051 kinderen verloren een vader of een moeder. Tien jongeren die hun vader verloren, verzamelden in het World Trade Center. De verhalen van de jongeren die opgroeiden in een tijd van terreur, zijn triest, hartverscheurend, maar ook hoopvol en inspirerend.

De tien jongeren die in het WTC hun verhaal deden aan CNN, verloren allemaal hun vader op 11 september 2001. Sommigen hebben geen herinnering aan hun vader en sommigen werden geboren na 9/11. Maar de jongeren hebben meer gemeen dan de sterfdag van hun vader. Ze dragen geen greintje haat met zich mee en de boodschap aan de terroristen is eensluidend: "Jullie hebben verloren en wij zijn sterker dan ooit." Lees ook 9/11: vandaag 15 jaar geleden stond de wereld in brand

F16-pilote kreeg op 9/11 opdracht om vlucht United 93 neer te halen... als kamikaze

Vermiste iconische 9/11-vlag duikt 5000 km verder weer op "Het WTC is niet alleen een herdenkingsmonument, het is ook een graf voor ons." Caroline Tumulty-Ollemar

"Terroristen hebben gefaald" "We¿re always aware that (my dad's) not there"



The 9/11 children: Patrick Hannaford, 17https://t.co/gLhWycsPHj pic.twitter.com/QfrEwICYi8 — CNN (@CNN) Sat Sep 10 00:00:00 MEST 2016 "We zijn sterker dan toen. Het voelt goed om te weten dat ze gefaald hebben", vertelt Patrick Hannaford (17), die twee jaar oud was toen zijn vader, Kevin Hannaford (32) stierf op de 105e verdieping van de noordelijke WTC-toren. Kevin werkte bij Cantor Fitzgerald, een bedrijf dat liefst 658 van zijn 960 werknemers verloor op 11 september.



Ook Austin Vukosa's (21) vader stierf op die noodlottige dinsdag. Net als Patricks vader werkte ook Alfred Vukosa (37) voor Cantor Fitzgerald. Als ultiem eerbetoon aan zijn vader, ging Austin enkele weken geleden aan de slag bij het bedrijf. "Toen ik op mijn eerste dag het kantoor binnenwandelde, voelde ik me dichter bij mijn vader. Het was allemaal heel surrealistisch", aldus Austin.



Austin heeft slechts één herinnering aan zijn vader. Hij herinnert zich hoe hij in het park baseball speelde met zijn vader. Na zijn dood had de 6-jarige Austin het heel moeilijk. Hij vertelde zijn moeder dat hij zijn polsen wou oversnijden om zo "opnieuw bij hem te kunnen zijn."

Complottheorieën "Veel lichamen zijn nooit teruggevonden na 9/11", vertelt de 15-jarige Caroline Tumulty-Ollemar. "De lichamen van onze vaders liggen hier dus ergens. Het WTC is niet alleen een herdenkingsmonument, het is ook een graf voor ons." Meer dan 40 procent van de slachtoffers werd nooit teruggevonden.



Waar aanslagen zijn, zijn er complottheorieën en dat was bij 9/11 niet anders. Sommigen beweren dat er geen vliegtuigen in de torens zijn gevlogen en dat het een complot was van de VS zelf. Voor die mensen heeft Caroline één vraag: "Waar is mijn vader dan naartoe?"



Negativiteit glijdt van de tien jongeren af. Ze hebben geen plaats voor haat en hebben zelfs mooie vriendschappen aan 9/11 overgehouden. "Mensen ontmoeten die hetzelfde hebben meegemaakt, zorgt voor hechte vriendschappen", vertelt Jessica Waring (29), die haar vader verloor toen ze 14 was. "Ben je trots op mij?" De vraag die alle jongeren hun vader nog zouden willen stellen

Laatste momenten "I think (my father) would be really proud of me."



The 9/11 children: Nicole Pila, 17https://t.co/JluMNRz0VC pic.twitter.com/PIvADv0TGG — CNN (@CNN) Sat Sep 10 00:00:00 MEST 2016 Nicole Pila (17) beluistert nog vaak de laatste geluidsopnames van haar vader. James Gartenberg (35), een vastgoedmakelaar, zat op de 86e verdieping van de noordtoren toen het vliegtuig de toren doorboorde. Hij belde nog met nieuwsankers kort voor zijn dood.



In het geluidsfragment is te horen hoe James beschrijft hoe de ramen uit het gebouw werden geblazen en hoe de kern van het gebouw werd vernield. Hij stelde familieleden van andere slachtoffers gerust: "De situatie is onder controle, dus panikeer niet."



"In zijn laatste momenten plaatste mijn vader anderen boven zichzelf." De opnames brengen Nicole dichter bij haar vader. "Het is het laatste wat ik nog van hem heb."





Verpletterde helm Juliette Scauso (19) heeft een speciaal artefact van 9/11. Haar vader, Dennis Scauso (46), was een van de 343 brandweermannen die stierven op 11 september. Zijn gebroken brandweerhelm werd teruggevonden na een bizar bezoek aan een 'medium'.



Juliettes moeder, die wanhopig op zoek was naar een teken of aanknopingspunt naar haar man, bezocht enkele maanden na de aanslag een 'helderziend medium'. "Hij gaf mijn moeder het badgenummer van Dennis", vertelde Juliette. Met dat nummer konden ze de helm van Dennis terugvinden. "De helm was maar 5 centimeter groot meer, hij was helemaal vermorzeld", vertelt Juliette. "Maar het badgenummer op de helm is nog volledig intact."



Het lichaam van Dennis werd nooit teruggevonden, maar Juliettes moeder bewaart de helm van haar man in haar slaapkamer.

Bizar toeval "My father loved being around lots of people."



The 9/11 children: Kevin Parks, 29https://t.co/BqJMhnm7er pic.twitter.com/v55oBy0cZt — CNN (@CNN) Sun Sep 11 00:00:00 MEST 2016 Kevin Parks (29) zat in de wiskundeles toen zijn vader stierf in een WTC-toren. In 2013 nam Kevin deel aan de marathon van Boston. Nadat hij de finish had bereikt, ging hij met zijn vrienden vieren op café. Plots werd de marathon getroffen door een bomaanslag. De vriend die op dat moment naast hem stond in het café was dezelfde vriend die ook naast hem zat in de wiskundeles op 11 september. "Het was zoals een déjà vu", zegt Kevin.