Vermiste iconische 9/11-vlag duikt 5000 km verder weer op

NEW YORK Kort na de aanslag op 11 september op het World Trade Center in New York, was het beeld van brandweermannen die een Amerikaanse vlag oprichtten op het puin een symbool van hoop en kracht voor veel Amerikanen.

De 'Ground Zero'-vlag, zoals ze genoemd werd, raakte tijdens de opruiming van de site verloren. Nu, bijna 15 jaar later, is ze weer terecht.



In november 2014 wandelde een anonieme man de brandweerkazerne van Everett, Washington binnen. Hij zei dat hij vermoedelijk de bewuste vlag van de iconische foto bij zich had. Een maand voordien had History Channel een documentaire uitgezonden over het mysterie van de vermiste vlag.



Waar de vlag de voorbije vijftien jaar was, is een raadsel. De man die de vlag binnenbracht, vertelde dat hij een marinier was die in het Midden-Oosten had gediend. De weduwe van een slachtoffer van 9/11 zou de vlag aan een medewerker van het federaal Agentschap voor Oceanografie en Meteorologie gegeven hebben. De bezorgde de vlag op zijn beurt aan de man. Lees ook Prachtige symboliek: 15 jaar na 9/11 lijkt One World Trade Center hoopgevend lichtbaken

DNA-analyse © getty. Rechercheurs van de politie van Everett onderzochten de vlag. "We benaderden dit zoals we dat met elke zaak van verloren eigendom zouden doen, maar we namen extra voorzorgen om te garanderen dat de vlag beschermd en beveiligd bleef tijdens ons onderzoek," zegt korpschef Dan Templeman.



"Het was ons doel om te bepalen of er bewijs was dat dit de Ground Zero-vlag was en om dan de vlag terug met zijn eigenaar te herenigen."



De rechercheurs bestudeerden foto's van de vlag, spraken met ooggetuigen en konden aan de hand van DNA-analyse vaststellen dat de samenstelling van het stof op de vlag overeenkwam met dat van het puin op Ground Zero.



"Uiteindelijk concludeerden onze speurders dat er genoeg bewijs was om te bepalen dat dit hoogstwaarschijnlijk de Ground Zero-vlag was," voegde Templeman eraan toe.