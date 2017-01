Breivik: "Ik ben in cel nog radicaler geworden"

Door: redactie

12/01/17 - 13u31 Bron: Belga

© afp.

De Noorse massamoordenaar Anders Behring Breivik is naar eigen zeggen "nog radicaler" geworden tijdens de vijf jaar die hij in geïsoleerde gevangenschap doorgebracht heeft. "Ik ben ervan overtuigd dat het strenge regime me schaadt, die radicalisering is allicht het meest ernstige gevolg ervan", klonk het voor de rechtbank in Skien.