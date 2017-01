Anders Breivik is fan van Trump

Door: redactie

De Noorse extremist Anders Behring Breivik, verantwoordelijk voor de aanslagen in Oslo en op het eiland Utøya in 2011, was "zeer verheugd" over de overwinning van het Brexit-kamp en de overwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een recente risicoanalyse over hem, zo berichten Noorse media.

Breivik staat momenteel weer voor de rechter. Hij was zelf een zaak gestart tegen de Noorse staat omdat hij vindt dat zijn mensenrechten geschonden worden in de gevangenis. Een rechtbank gaf hem in april op sommige punten gelijk, maar ging niet in op de klacht van Breivik dat zijn post gecensureerd wordt. Zowel Breivik als de Noorse overheid gingen in beroep.



Bij de start van het proces in beroep gisteren liet de extremist zich al meteen opmerken met een hitlergroet. Vandaag herhaalde hij dat gebaar niet. Alvorens de advocaat van Breivik aan het woord kan komen, moet openbaar aanklager Fredrik Sejerstad zijn openingsstatement afronden. Sejerstad benadrukte vanochtend dat de 37-jarige Breivik zijn extreemrechtse ideologie nog niet heeft afgezworen.



Risicoanalyse

Sejerstad las onder meer voor uit een risicoanalyse over Breivik, opgemaakt in december. "Hij houdt vast aan zijn politieke analyses. Hij was erg opgetogen over de Brexit en de verkiezingsoverwinning van Trump. Hij vindt nog meer dan vroeger dat hij gelijk heeft en dat anderen fout zijn, terwijl hij vroeger kon luisteren naar tegenargumenten. Hij vindt dat het fascisme al zeventig jaar wordt onderdrukt en wil corresponderen met Vigrid en Nordfront (Scandinavische neonazibewegingen, red.) om met hen een politieke partij op te richten", citeert de Noorse zender NRK de aanklager.



Ook bleek dat Breivik overwoog om zijn ideologische boodschap naar buiten te brengen via contactadvertenties, omdat hij wist dat die speciale bescherming krijgen. "A priori vind ik contactadvertenties zo waardeloos dat ze strafbaar zouden moeten zijn", schreef Breivik in 2015 naar sympathisanten. "Maar om de informatieblokkade koste wat kost te doorbreken, zie ik een experiment. Paradoxaal genoeg is geen enkele andere soort tekst zo goed beschermd als de publicatie van een contactadvertentie."



77 doden

Anders Breivik liet op 22 juli 2011 een bomauto ontploffen in Oslo. Daarna schoot hij op het eiland Utøya willekeurig op de deelnemers van een politiek jeugdkamp. In totaal kwamen 77 mensen om. Voor die feiten werd hij in 2012 tot 21 jaar gevangenis veroordeeld.