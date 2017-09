OH Leuven zet Dennis van Wijk op de keien en stelt Engelse vervanger aan

MDB

22/09/17 - 09u57

© belga.

Na het behalen van negen punten uit zes wedstrijden in de eerste klasse B zet OH Leuven hun coach Dennis van Wijk aan de deur. De 54-jarige Nederlander streek in januari 2017 neer in Leuven en stond 20 wedstrijden aan het hoofd van OH Leuven. Nigel Pearson (ex-Leicester City) is zijn vervanger.