OHL houdt drie punten thuis tegen Tubeke

9/09/17 - 00u01 Bron: Belga

Oud-Heverlee Leuven heeft vanavond met 2-0 gewonnen van Tubeke op de vijfde speeldag van eerste klasse B. Doelpunten van Elliott Moore en Yannick Aguemon in de tweede helft volstonden voor de drie punten.

Ondanks dat de eerste helft zonder doelpunten eindigde, kregen de toeschouwers aan Den Dreef toch serieus wat kansen te zien. Vooral Tubeke-middenvelder Marko Babic kwam dicht bij de openingstreffer. Na de pauze was er heel wat minder te beleven, tot OHL-verdediger Elliott Moore na 74 minuten op de juiste plaats stond om een hoekschop binnen te werken. In de toegevoegde tijd deed Yannick Aguemon de boeken toe met een perfect geplaatste vrije trap (90.+1).



Dankzij de drie punten springt OHL voorlopig over Roeselare naar de derde plaats met een totaal van acht punten. Tubeke blijft met twee punten samen met Westerlo op de laatste plaats hangen. Zaterdag gaat Westerlo op bezoek bij Lierse en mag Union gastheer spelen voor Roeselare. Cercle Brugge en leider Beerschot Wilrijk sluiten zondag de vijfde speeldag af.