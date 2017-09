Barry Boubacar Copa tekent voor twee jaar bij OHL

Bewerkt door: PL

1/09/17 - 19u04 Bron: Belga

Barry Boubacar Copa heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Oud-Heverlee Leuven. De Ivoriaanse doelman komt transfervrij over van Lokeren, dat het contract van de 37-jarige Copa niet verlengde.

Copa trainde al enkele dagen mee aan Den Dreef. "In anderhalve week maakte hij heel wat indruk op de staf en onze andere jongens. Nu zal Copa zijn ervaring en klasse ten dienste stellen van onze club en doorgeven aan onze jonge doelmannen", klinkt het bij OHL, dat ook nog doelmannen Laurent Henkinet, Nick Gillekens en Andreas Suederick op de loonlijst heeft staan.



Het boegbeeld van Lokeren kwam in 2005 naar het Waasland. Na twee seizoenen bij Beveren tekende hij in 2007 voor Lokeren. Zijn puike prestaties leverden hem in het seizoen 2008-2009 de onderscheiding 'Doelman van het Jaar' op. Met Lokeren won Copa twee keer de Beker van België, in 2012 en 2014.



Als international beleefde Copa zijn hoogtepunt in 2015 toen hij met zijn land de Africa Cup won. Nadat de finale met verlengingen nog altijd geen winnaar had opgeleverd, moesten er strafschoppen worden getrapt. Copa keerde de laatste penalty van Ghana en scoorde daarna zelf. Het maakte hem tot held van de natie.