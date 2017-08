Jeugdspeler OHL (13) verliest strijd tegen kanker

BB

5/08/17 - 17u30 Bron: OHL.be

Oud-Heverlee Leuven krijgt een zware klap te verduren. Jeugdspeler Arno Lannoo (13) is overleden aan de gevolgen van een complexe hersentumor. De jonge winger, die als voetballer bekend stond om zijn opvallende versnelling, vocht sinds vorige zomer tegen de ziekte.

Sinds het nieuws bekendraakte dat de jongen leed aan deze vreselijke ziekte, probeerde OHL hem zo goed als mogelijk bij te staan. Zo maakten zijn ploegmaats van U14 een videoboodschap en werd er ook een benefiet georganiseerd waar de voetbalclub actief bij betrokken was. Vorig seizoen mocht Arno ook de aftrap geven van de wedstrijd tegen Roeselare.



Dat alles kon niet verhinderen dat Arno de strijd tegen de tumor verloor. Deze morgen maakte de club bekend dat de jongen is overleden. "Vorig jaar leerden we Arno kennen, die dapper vocht tegen een complexe hersentumor. Arno speelde bij de OHL Jeugdopleiding bij de Elite U13 en was voor zijn ziekte een sterke winger met een fantastische versnelling in de benen. Nu verloor hij zijn strijd tegen kanker, maar we zullen hem nooit vergeten", meldde OHL.



Voor OHL is het al de derde klap die ze te verwerken krijgen binnen de week, na eerder verlies van Eric (wandelvoetbal) en Wappe (iconische supporter van supportersclub LCDB). Die laatste was in het dagelijkse leven ook chauffeur van staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Hij wordt alom geroemd door zijn medesupporters. "Wappe was een schat van een mens. Ik denk al de hele dag aan al onze belevenissen samen en kan alleen maar goede herinneringen ophalen. Hij was de grootste, maar ook de allerliefste supporter van OHL", aldus Depot-baas en OHL-fan Mike Naert.



Om deze drie leden van de club te eren, vraagt de club om straks voor aanvang van de wedstrijd tegen Lierse samen You'll Never Walk Alone te zingen in het stadion. "Zing mee en wens samen alle familieleden, vrienden en alle OHL'ers heel veel sterkte met dit zoveelste verlies. Rust in vrede Eric, Wappe en Arne. You'll never walk alone", klinkt het in de mededeling.