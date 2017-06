King Power wil met OHL zo snel mogelijk naar eerste klasse

Eline Van Der Meulen

16/06/17 - 18u03 Bron: Belga

© Twitter.

King Power wil met Oud-Heverlee Leuven zo snel mogelijk naar eerste klasse. Dat verklaarde Aiyawatt Srivaddhanaprabha, CEO van de Thaise overnemer, vandaag op een persontmoeting in Leuven. Burgemeester Louis Tobback (sp.a) kreeg bij die gelegenheid het eerste nieuwe shirt van OHL overhandigd.

De King Power Group, ook al eigenaar van het Engelse Leicester, nam OHL over "omdat de club een groot potentieel heeft om te groeien". Srivaddhanaprabha verwees daarbij naar de uitstekende jeugdopleiding, de goede infrastructuur, de goede bereikbaarheid door de nabijheid van Brussel en de fans die de club in goede en kwade dagen steunen. Srivaddhanaprabha loofde ook het management, "dat het met beperkte middelen uitstekend deed in de afgelopen moeilijke jaren". Het management en de technische staf blijven na de overname dan ook in dienst.



"We willen de club helpen in elk aspect van de organisatie. We zullen hierbij op dezelfde manier te werk gaan als in Leicester", legde Srivaddhanaprabha uit. "We zijn op dit ogenblik de spelersgroep nog aan het doorlichten, om te bekijken wat er nog nodig is. Het is niet uitgesloten dat Leicester in de toekomst spelers zal sturen. Voorwaarde is dat dit voordelig is voor beide clubs."



Over de vraag of de King Power Group het succes met Leicester in Leuven kan herhalen, sprak Srivaddhanaprabha zich niet uit. "Dit is een ander land, een andere club. We zullen er wel alles aan doen om op termijn succes te boeken". Met de overname beschikt OHL dit seizoen over een budget van 4 miljoen euro.



Opvallend is dat Srivaddhanaprabha stelde dat de King Power Group niet alleen OHL, maar ook de stad Leuven meer op de wereldkaart wil gaan zetten, net zoals dat de afgelopen jaren met Leicester gebeurde. King Power baat op luchthavens in Thailand taxfreewinkels uit. "Jaarlijks passeren daar meer dan 30 miljoen passagiers. We zullen er publiciteit maken voor 'het merk Leuven'", aldus de Thaise zakenman. Plannen om nog meer voetbalclubs over te nemen, koestert hij niet. "We gaan ons momenteel voluit concentreren op Leicester en OHL." .