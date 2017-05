Oppositie in Leuven dient klacht in bij gouverneur over OHL-dossier

Bewerkt door: ESA

26/05/17 - 13u50 Bron: Belga

Wedstrijd tussen Oud-Heverlee Leuven en Tubize in april. © belga.

De oppositiepartijen in de Leuvens gemeenteraad Open Vld en N-VA dienen klacht in bij de gouverneur van Vlaams-Brabant over de afhandeling van de overname van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven (OHL) door de Thaise groep King Power. De twee Leuvense oppositiepartijen stellen dat ze de kans niet kregen om alle betrokkenen in het dossier te horen.