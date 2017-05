De nieuwe patron van OHL is de zoon van Vichai, op zes na rijkste Thai en hoofd 'taxfree-imperium'

Stijn Joris

Inwoners van Leuven schrikken straks best niet als er geregeld een helikopter op het veld van Den Dreef landt. Het zou wel eens de nieuwe patron van OHL, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, kunnen zijn.

De zoon van Leicester City-eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha (58) mag straks zijn ding doen met de Vlaams-Brabantse club. Financieel zal OHL zich weinig zorgen moeten maken. Vader Vichai heeft een vermogen van 4,24 miljard euro. Daarmee is hij de op zes na rijkste Thai. Dat aardige spaarpotje verzamelde papa Vichai via zijn bedrijfje King Power Duty Free. Hij heeft namelijk het monopolie op de taksvrije handel op de gigantische luchthavens van Don Muang en Suvarnabuhmi in Bangkok. Tot 2006 was Vichai Srivaddhanaprabha 'gewoon' een goed boerende zakenman, maar op dat moment mocht hij zich met King Power op de nagelnieuwe luchthaven van Manchester City-eigenaar Thaksin Shinawatra installeren. Dat monopolie op de Suvarnabuhmi-luchthaven in Bangkok maakte hem in geen tijd tot een superrijke zakenman.



King Power doet bij heel wat voetbalfans waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. Het is namelijk de shirtsponsor van Leicester City. Die club nam vader Vichai in 2010 over voor amper 46,5 miljoen euro. Met de gekende successen als gevolg. Zoals zovele Thai is Srivaddhanaprabha gek van polo, maar daarnaast is hij ook een fan van de Premier League. Hij bekijkt naast de matchen van de Foxes ook geregeld die van onder meer Manchester United, Chelsea en Tottenham. Na Leicester City is nu dus OHL aan de beurt.



Helpt Vardy van drank

Zoon Aiyawatt mocht bij Leicester al zijn ding doen. Zo hielp hij Jamie Vardy naar eigen zeggen van zijn drankprobleem af. Nu krijgt zoonlief dus de Leuvense club in handen. Boeddhistische monniken mogen zich trouwens ook aan Den Dreef melden. Papa Vichai laat het veld van het King Power Stadium van Leicester City voor elke wedstrijd door een tiental monniken zegenen. Het valt niet uit te sluiten dat zijn zoon dat ritueel overneemt.