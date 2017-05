Theo Francken vraagt dat het bestuur van OHL "de eer aan zichzelf houdt en opstapt"

Bewerkt door: PL

16/05/17 - 06u49 Bron: Belga

Staatssecretaris Theo Francken, sinds jaar en dag vurig supporter van OHL, haalt in een gesprek met ROB-tv snoeihard uit naar de wijze waarop het bestuur van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven de onderhandelingen over de overname voert. Francken, die volgens enkele media zelf betrokken is bij het overnamebod van de groep Vlaamse investeerders, is van oordeel dat het huidige bestuur van de club "geen enkele moraliteit heeft" en moet opstappen.