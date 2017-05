Vlaamse OHL-investeerders ontevreden met gang van zaken

XC

10/05/17 - 15u19 Bron: Belga

© photo news.

De groep Vlaamse investeerders, die 1B-club OH Leuven wil overnemen, heeft vandaag in een persbericht laten weten niet tevreden te zijn met de huidige gang van zaken binnen de club. Het stuurt dan ook haar kat naar de Raad van Bestuur later op de avond.

Een groep Vlaamse investeerders besliste eind maart om een voorstel uit te werken om voetbalclub OH Leuven over te nemen en verder uit te bouwen. Tot 30 juni kon er echter niet officieel onderhandeld worden, vanwege het akkoord van OH Leuven met een Chinese vennootschap. Het steekt de groep dan ook dat de Leuvense club vorige week wel rond de tafel zat met de Thai Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de zoon van de eigenaar van regerend Engels kampioen Leicester City.



"In het voorstel dat op tafel ligt, is de groep bereid om 2,5 miljoen euro te betalen voor de club in zijn totaliteit", leggen de lokale geldschieters uit. "Het plan voorziet een werkingsbudget van 5 miljoen euro per jaar (voor 1B) en de groep zou alle verplichtingen tegenover de stad nakomen. De groep wil van OHL een breed gedragen gemeenschapsclub maken met een sterke lokale verankering, met supportersparticipatie, met een toekomstgericht jeugdproject en met tal van initiatieven op het vlak van de beleving rondom het voetbal. Het plan werd bewust niet extern gecommuniceerd om het overleg met de club zo sereen mogelijk te kunnen laten verlopen en het alle mogelijke kansen te geven die het verdient, in een periode bovendien waarop de redding in 1B prioriteit was."



"Sperperiode lijkt alleen op ons van toepassing"

"Eind vorige week bleek echter dat er intussen wel met nog een andere, nieuwe buitenlandse investeerder onderhandeld werd. Die 'sperperiode' lijkt dus alleen op de Vlaamse ondernemers van toepassing. Eergisteren (en na de door de groep vooropgestelde einddatum) kreeg de groep plots een reactie van de club op haar voorstel, met een bijkomende vragenlijst en een uitnodiging om daar op minder dan 48u op te antwoorden. De club geeft daarbij evenwel - hoewel beloofd - geen enkele duidelijkheid omtrent de procedure die voor alle kandidaten geldt."