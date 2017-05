OHL binnenkort in handen van zoon eigenaar Leicester?

Kristof Terreur

Aiyawatt Srivaddhanaprabha. © reuters.

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, zoon van Vichai Srivaddhanaprabha, de eigenaar van de uittredende Engelse landskampioen Leicester City, heeft gistermiddag aan het management van OH Leuven kenbaar gemaakt dat hij per direct de club wil kopen 'om een project uit te bouwen zoals dat van zijn vader bij Leicester'. Een delegatie van OHL is zaterdag uitgenodigd in Leicester.