OHL-fans schelden Chinese investeerders verrot bij onze videoman

Mathieu Goedefroy

29/04/17 - 08u15

© Kos.

video

Bij tweedeklasser OH Leuven hinkten ze gisterenavond na het behoud op twee gedachten. Na het laatste fluitsignaal barstte het feestje los, maar tegelijk heerste er heel wat frustratie ten aanzien van de Chinese investeerders die straks (hoogstwaarschijnlijk) de club overnemen. Toen onze videoman na de zege tegen Lommel in de Leuvense spionkop reacties sprokkelde, kreeg hij de ene Chinese verwensing na de andere over zich heen. Van "uw moeder in het Chinees" tot "Chinezen buiten". Een bloemlezing.