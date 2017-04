KBVB wijzigt Lommelse scheidsrechter voor degradatieduel tussen OHL en Lommel

Bewerkt door: Marie Rutsaert

26/04/17 - 00u03 Bron: Belga

© belga.

Scheidsrechter Serge Gumienny en niet diens collega Wesley Alen zal het degradatieduel tussen Oud-Heverlee Leuven en Lommel op de slotspeeldag van de play-downs in de Proximus League (1B) in goede banen leiden.

De in Lommel geboren Alen was aanvankelijk aangeduid als ref voor de match in Leuven, maar het Bureau Arbitrage kwam op die beslissing terug. Met Serge Gumienny werd een ervaren vervanger aangesteld. "Niet dat Alen de job niet aankan, maar het lijkt me beter een scheidsrechter met 1A-ervaring aan te duiden", zei scheidsrechtersbaas Johan Verbist, die benadrukt dat de wijziging op eigen initiatief genomen werd.



De verandering toont in elk geval dat de zenuwen aan Den Dreef strak gespannen staan. Als OHL vrijdagavond verliest van Lommel, met 10 op 15 de sterkste ploeg in de play-downs, zakken de Leuvenaars naar de eerste amateurklasse. Aan een gelijkspel heeft OHL genoeg om zich te verzekeren van een verlengd verblijf in 1B.