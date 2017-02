OHL waarschuwt jeugdspelers voor kinderlokkers

Door: redactie

27/02/17 - 06u30

© belga.

Een 9-jarige jeugdspeler van OHL zegt dat hij vrijdagavond na de training is aangesproken door een gemaskerde man die hem geld bood om in te stappen in een witte bestelwagen. De Leuvense politie onderzoekt het verhaal. De jongen zou zijn tegengehouden op de parking van het jeugdvoetbalcentrum in Kessel-Lo (Leuven). De bestuurder van de bestelwagen zou, nog volgens de 9-jarige jongen, een ongemaskerde kale man met een lange baard zijn geweest.



OHL neemt de zaak zeer ernstig en verwittigde gisteren alle ouders van haar 430 jeugdspelers. De club verplicht hen om hun kinderen aan de trainingsvelden zelf op te pikken. "Voortaan gaat niemand nog alleen naar de parking", klinkt het.