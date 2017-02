Le Postollec (OH Leuven) moet Eupen meer dan 80.000 euro schadevergoeding betalen

Egon Van Nijverseel

Flavien Le Postollec, de Franse middenvelder van 1B-club OH Leuven, moet eersteklasser Eupen een schadevergoeding van 81.297 euro betalen. Dat oordeelde de Luikse arbeidsrechtbank.

In 2012 had Le Postollec eenzijdig zijn contract verbroken bij de Oostkantonners. Zowel het Arbeidshof van Eupen als dat van Luik bevestigde dat dat een illegale ingreep was.



De 33-jarige Le Postollec kwam de afgelopen jaren uit voor diverse clubs in de Belgische eerste en tweede klasse. Hij verdedigde de kleuren van FC Brussels (2007-2010), AS Eupen (2011-2012), Bergen (2012-2014) en OH Leuven (2014-nu).